Seile: Latvijas izglītības sistēmā pietrūkst izcilības, esam viduvējības

Es piekrītu, ka teorētiskais koncepts "Skola 2030" ir pareizs, gan tas, ka jānodrošina starppriekšmetu saikne, gan tas, ka ir nepieciešama skolotāju savstarpēja sadarbība prasmju un zināšanu integrācijā. Manuprāt, projekta neveiksmes slēpjas tā ieviešanas procesā. Es nepiekrītu konceptam, ka visus mācību materiālus ir jāsagatavo skolotājiem pašiem. Katrs cilvēks, kas vadījis mācību stundas, zina, cik milzīgus resursus prasa to sagatavošana. Prasīt, lai katrs skolotājs atrod laiku sagatavot pilnu mācību materiālu komplektu, nav reāli. Tas arī degradē pedagoģijas un didaktikas kā zinātnes nozīmi. Nav jāizgudro divritenis no jauna. Mācību materiāliem ir jātop, sadarbojoties augstskolām ar skolotāju asociācijām. Tieši tā pašlaik notiek ar metodisko materiālu sagatavošanu fizikā. Projekta "Skola 2030" vadība uz pārmetumiem, ka trūkst metodisko materiālu, atbild, ka tādu sagatavošana projektā nav bijusi paredzēta. Es domāju, ka tā bija principiāla kļūda, ko jau projekta sākuma posmā vajadzēja labot. Tagad nereti dzird dažādus mītus par to, kas it kā esot mācīts "Skola 2030". Piemēram, ka skolēniem vairs nedrīkst mācīt gatavus algoritmus, ka skolēnam katrā solī process ir jāizdomā no jauna. Tā nav. Arī algoritmiem ir sava vieta mācību procesā, lai nepārslogotu operatīvo atmiņu. Ir zināšanas, kurām jābūt ilgtermiņa atmiņā, kuras mēs no tās izņemam, kad ir nepieciešams. Piemēram, mums nav katrreiz jāizdomā, cik ir pieci reiz četri, mēs esam iemācījušies reizrēķinu, un atbildi vienkārši paņemam no ilgtermiņa atmiņas.