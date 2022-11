VIDEO ⟩ "Kad viss sākās, virsnieki uzreiz aizbēga." Ukraina Luhanskas apgabalā iznīcinājusi Krievijas mobilizēto bataljonu

Luhanskas apgabalā tika izveidota Krievijas mobilizēto nometne. Par to ziņo "Telegram" kanāls "Vjorstka", atsaucoties uz vienu no izdzīvojušajiem Alekseju Agafonovu. Vīrietis stāstīja, ka viņa bataljons frontē tika nogādāts naktī no 1. uz 2. novembri, vēsta "Novaja Gazeta".