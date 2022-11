FOTO ⟩ Iepazīsties tuvāk ar "Boksa akadēmijas 2" brašuļiem

Juris Irbe (29 gadi)

Roberts Lauva (26 gadi)

Roberts no 14 gadiem nodarbojas ar džudo, kā arī ir C kategorijas fitnesa treneris, līdz ar to ir viens no fiziski sagatavotākajiem dalībniekiem. Nesen aizrāvies arī ar boksu. Pēc rakstura ir mērķtiecīgs un uzstājīgs.