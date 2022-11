FOTO ⟩ Velsas princis un princese pārkāpj karalisko protokolu un liek faniem apraudāties aiz laimes

Viens no faniem Džeimijs Vinspīrs sociālajā tīklā Instagram ievietoja fotogrāfijas ar Keitu un Viljamu, sakot, ka ir "ļoti sajūsmināts" par viņu satikšanos un ka "raud aiz laimes".

Velsas princis, atšķirībā no Kornvolas hercoga titula, nav tituls, ko princis Viljams pēc savas vecmāmiņas, karalienes Elizabetes II automātiski manto. To piešķir suverēns. Pats karalis Čārlzs III saņēma Velsas prinča titulu tikai deviņu gadu vecumā no savas mātes.