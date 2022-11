FOTO ⟩ Latvijas florbola izlase pasaules čempionāta trešajā mačā zaudē Vācijai

Turpinājumā, cīnoties par vietu ceturtdaļfinālā, Latvijas florbolisti stāsies pretī C grupas pirmās vietas īpašniecei. Pirms pēdējās spēles C apakšgrupā pirmo vietu ieņem Igaunija, kas izcīnījusi uzvaras abās aizvadītajās spēlēs.

Valstsvienības sastāvā ir iekļauti divi vārtsargi, septiņi aizsardzības spēlētāji un vienpadsmit uzbrucēji. Vislielākā pārstāvniecība no vietējiem klubiem izlasē ir čempionvienībai Cēsu "Lekringam" - četri spēlētāji. Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde"/"Fat Pipe" un Talsu NSS/"Krauzers", divi no "Ķekavas", bet pa vienam no Kocēnu "Rubenes" un "Valmieras" komandām. Vēl seši pieteikumā iekļautie florbolisti spēlē ārvalstu klubos.