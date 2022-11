Ventspils saņēmusi viedās kamanas rodeļu trasei

Ventspils slēpošanas kalnā ir vērojams progress rodeļu trases būvniecībā. Vien 6.septembrī tika piegādātas rodeļu trases konstrukcijas no ražotāja "Josef Wiegand GmbH & Co. KG" rūpnīcas Vācijā, un jau šonedēļ trases konstrukciju uzstādīšana ir noslēguma stadijā. Mēnesi vēlāk no Vācijas rūpnīcas tika piegādāta nākamā krava ar 26 rodeļu kamanām, kas krāsotas sarkanā, oranžā, zilā un zaļā krāsā. Tās ir aprīkotas ar viedo elektronisko bremzēšanas sistēmu un elektriskajām bremzēm, kas nodrošinās pašbremzēšanu gadījumā, ja priekšā braucošais brauks lēnāk.