Kāpēc boksa ringā joprojām tik bieži mirst cīkstoņi?

Pašā pamatā atbilde jau ir pavisam vienkārša - ķermenis (lielākoties smadzenes) uzņem pārāk daudz sitienu. Bieži vien triecienu dēļ smadzenēs sākas asiņošana, un sekas diemžēl (pārāk) bieži ir letālas. Tāda ir cīņas sporta būtība - sist pretiniekam un izvairīties no viņa sitieniem. Tomēr visām iesaistītajām pusēm ir, kur pielikt.

Tiesneši un "stūris"

Morels pretiniekam trāpīja 237 no 607 sitieniem jeb 39%. 167 no šiem sitieniem statistikas ailēs tika klasificēti kā spēka sitieni. Turpretim Jerbasinuli trāpīja vien 80 no 535 sitieniem (15%).