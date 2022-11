Talsu novadu vadīs bijusī Rojas novada domes priekšsēdētāja Kārkliņa

Kā vēstīts, Talsu novada domes priekšsēdētāja amats bija vakants kopš pirmdienas, kad deputāti ārkārtas sēdē ar desmit balsīm "par" un deviņām balsīm "pret" no domes priekšsēdētājas amata atbrīvoja Pētersoni.

Kārkliņa pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās startēja no NA saraksta, taču šovasar uzrakstīja iesniegumu par izstāšanos no NA un pievienojās domes opozicionāriem no partijas "Mēs - Talsiem un novadam", "Jaunā vienotība" un Latvijas Zaļās partijas (LZP).