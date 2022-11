VIDEO ⟩ Purvciemā iedzīvotājus satrauc pie izglītības iestādes nomestais granātmetējs

Par to, kā priekšmets varēja nonākt skolas teritorijā, pagaidām informācijas nav. Valsts policijas darbiniekiem, sadarbojoties ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, izdevās to klasificēt. Tas bija granātmetējs bez lādiņa. Tā kā priekšmets nav sprādzienbīstams, neradās nepieciešamība uz notikuma vietu sūtīt armijas sapierus. Atradumu no notikuma vietas aizveda Valsts policija.