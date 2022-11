Neticami augsts IQ līmenis! Kā šķietami visu laiku gudrākais cilvēks nomira vienatnē un nabadzībā

Brīnumbērns

Kad Sidisam bija tikai gads un astoņi mēneši, viņš jau spēja lasīt laikrakstu "The New York Times". Līdz sešu gadu vecumam viņš jau runāja vairākās valodās, to skaitā angļu, franču, vācu, krievu, ebreju, turku un armēņu.