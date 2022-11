Vāc parakstus par aizliegumu smēķēt dzīvoklī, ja tas traucē kaimiņiem

"Zinot, ka pasīvā smēķēšana līdz 40% paaugstina risku saslimt ar plaušu vēzi, par 40–60% pastiprina astmas simptomus, par 45% paaugstina sirds infarkta risku, utt., samaksa par dažu vārdu trūkumu likumā cilvēkiem, kas ar to saskaras, un valstij kopumā ir augsta," teikts iniciatīvas aprakstā.

Daudzi priekšlikumi ierobežot smēķētāju brīvību saskaras ar pretestību no smēķētāju un tabakas izplatītāju puses, akcentē Ķeķers, tāpēc viņš piedāvā abām pusēm samērīgu un vienkāršu risinājumu, kas neierobežos smēķētāju brīvību, ja neviens pret to neiebildīs, taču pasargās kaimiņus no pasīvās smēķēšanas.