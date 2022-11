Liepājā pieaugs sabiedriskā transporta biļešu cenas

Viena brauciena biļetes cena iepriekšpārdošanā no 1.janvāra palielināsies no 0,70 līdz 0,90 eiro, viena brauciena biļetes cena pie transportlīdzekļa vadītāja - no 1 līdz 1,50 eiro, desmit braucienu biļetes cena - no 6,60 līdz 8,50 eiro, vienas dienas biļetes cena - no 2,50 līdz 3 eiro.