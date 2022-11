FOTO un VIDEO ⟩ Tūkstošiem cilvēku visā Latvijā piedalās Lāčplēša dienas pasākumos

No plkst.17 līdz pat pusnaktij transportlīdzekļu satiksmei slēgta 11.novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana šajā ielas posmā būs liegta jau no plkst.8.