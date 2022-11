"Negribu teikt krieviski, tad būtu jāsaka daudz pī, pī, pī..." Elīna Gluzunova par skūpstīšanos ar ārzemnieku

Elīnas Gluzunovas piedzīvojumi klubā

Elīna Gluzunova intervijā stāsta Valdim Melderim par to, kā kopā ar draudzeni atpūtusies kādā klubā: "Sēdēja nēģeris tajā klubā. Mēs abas hi hi, haha... "Tu esi skūpstījusies ar nēģeri?" "Nē." "Es arī nē." Varbūt jāaiziet, jāpajautā, varbūt mēs varam pabučoties.