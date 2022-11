Valdība plāno piešķirt VM 40 200 eiro, lai atmaksātu morālā kaitējuma kompensāciju jaunietim

VM skaidro, ka, saskaņā ar Civillikumu, vairākas personas, kas kopīgi izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, atbild solidāri par zaudējumu, kas ar to nodarīts. Vienlaikus solidāras saistības pastāvēšanas gadījumā saistība netiek dalīta vispār, proti, nav jāvērtē, cik lielā mērā katras personas darbības vai bezdarbības pamatotība un tiesiskums ir radījušas kreditora tiesību aizskārumu, bet gan tikai tas, vai ir pamats atzīt solidāras saistības (atbildības) esību. Tas nozīmē, ka prasītājs var prasīt no jebkura atbildētāja, lai tas izpilda saistību, kas atsvabina pārējos atbildētājus no viņu saistības.

Līdz ar to, VM nav šaubu, ka prasītājs AT sprieduma izpildi prasīs no atbildētāja, no kura ir vieglāk šādu naudas summu atgūt, proti, no ministrijas.