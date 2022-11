"Dobeles komunālie pakalpojumi" plāno iegadāties jaudīgāku ielu uzkopšanas tehniku

Mazā ielu uzkopšanas tehnika, kas tika izrādīta Dobeles pilsētas ielās, pārliecinoši demonstrēja kā no lapām un dubļiem tiek notīrītas ietves, ceļu apmales un nomales. Tāpat arī Tērvetes ielā, Dobelē, kur esošās iebrauktuves ar stāvajiem pacēlumiem to malās ir liels izaicinājums šīs ietves sakopšanas darbu veicējiem, šai tehnikai nebija nekāds apgrūtinājums - tā veikli uzbrauca un nobrauca no pacēlumiem kā arī neaizķerot ielas segumu uzbrauca uz dažāda aukstuma apmalēm, aiz sevis atstājot tīru ietvi un akmens joslu tās malā. Viss aiz tehnikas palika sakopts - bez lapām, dubļiem un citiem netīrumiem.