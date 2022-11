Eiroparlamentārietis: Krievijas naratīvs Eiropas elitēs nav pilnībā pazudis

Kā vēl vienu problēmu politiķis saskata to, ka Eiropa propagandas karā Krieviju uzvar savās mājās, bet to nevar teikt par visu pārējo pasauli, kur naratīvu cīņā ar Krievijas režīmu nereti tiekot zaudēts. Viņaprāt, ES būtu nepieciešama agresīvāka politika "savas vēsts" izplatīšanai pasaulē.

Gluksmana vērtējumā, Krievijas informācijas operācijas un to radītās problēmas ir visās ES valstīs, bet jautājums ir, cik daudz katra no tām to apzinās. Viņaprāt, dažādas ES struktūras un arī valstis atsevišķi zina daudz par Krievijas ietekmi, taču trūkst savstarpējas sadarbības, līdz ar to neseko Krievijas darbību efektīvi atmaskojumi.