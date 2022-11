Par pakalpojumu naudu neprasa, bet peļņu gūst. Rīgas domes iepirkumā par kremēšanu uzvar viltīgs uzņēmējs

SIA "Nacionālais apbedīšanas dienests" skaidrojums Mājokļa un vides departamentam:

Tas nozīmē, ka apbedītājs vai jebkura cita persona, kas uzņemsies apbedīšanu, risinās Rīgas bezpiederīgo mirušo kremēšanu. Saskaņā ar pabalstu sistēmu valstī apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Ir paredzēti apbedīšanas pabalsti gan no VSAA aģentūras, gan no pašvaldības puses. Citiem vārdiem sakot, Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšanas izmaksas segs valsts apbedīšanas pabalsti, bet, ja tādu nav, tad pabalsts no pašvaldības puses, līdz ar ko veidojās piedāvājums Departamentam 0.00 Eur apmērā.