Atzīmējot Pasaules Diabēta dienu, Rīgas 1.slimnīca aicina iedzīvotājus uz bezmaksas veselības pārbaudēm

Iedzīvotāji varēs bez maksas noteikt cukura līmeni asinīs - ar glikometru tiks noteikta cukura koncentrācija (glikoze) kapilārajās asinīs, paņemot asins pilienu no pirksta -, ķermeņa masas indeksu (ĶMI), kas ir visbiežāk lietotā metode lieka ķermeņa svara noteikšanai. Tāpat iedzīvotāji varēs saņemt informāciju no ārsta par to, ko darīt turpmāk.