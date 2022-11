Trīs pieredzējušu organizāciju nespēja vienoties par valdības izveidošanu būtu apkaunojoša, pauž Dzintars

Patlaban Valsts prezidents Egils Levits nav nominējis Kariņu kā valdības veidotāju, līdz ar to prezidenta iesaiste pašreiz valdības veidošanā ir lielāka nekā parasti," teica NA politiķis.

Kā ziņots, pašlaik koalīcijas sarunās iezīmējušās domstarpības starp JV un "Apvienotā saraksta" (AS) pārstāvjiem par turpmāko darbību. Kariņš sākotnēji gaida AS atbildi uz politiķa piedāvāto atbildības jomu sadalījumu. Savukārt AS sākotnēji vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izveidošanas, tajā skaitā, noskaidrot, ar kādu finansējumu dažādām nozarēm būs iespēja rēķināties.