"Jābūt arī citām vērtībām, ne tikai muskuļiem un naudai." Račko atklāj, kas patiesībā pielika punktu viņas laulībai

Erotisko bestselleru autore Karīna Račko, viesojoties raidījumā "Pasaki to skaļi", atklāti pasaka, kas bijis tas lūzumpukts, kāpēc pieņēma lēmumu aiziet no bijušā vīra Kristapa. Viņa arī dalījās stāstā par to, ar kādiem paņēmieniem vīrieši cenšas piesaistīt viņas uzmanību.