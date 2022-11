Armija bija lūgusi nesteigties. Žurnālistiem par nesaskaņotām reportāžām no atbrīvotās Hersonas atņemtas akreditācijas

Vairākiem ārvalstu žurnālistiem, arī no televīzijas kanāliem CNN un "Sky News", atņemta akreditācija saistībā ar reportāžām no atbrīvotas Hersonas, lai gan Ukrainas armija bija lūgusi reportierus nesteigties ar reportāžām no pilsētas, kuru pēc astoņu mēnešu okupācijas pagājušajā nedēļā atstāja Krievijas armija.