Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Aizvadītās nedēļas Krievijas propagandas raidījumi apliecina, ka Kremļa ideologi darbojas pēc vecas pārbaudītas shēmas bez kādām inovācijām. Proti, galvenais notikums, par kuru reflektēja Kremļa ideoloģiskais establišments, protams, bija Hersonas zaudēšana un krievu armijas izvākšanās no šīs Ukrainas pilsētas. Vēstījums bija ļoti līdzīgs tiem stāstiem, kādi tika atražoti pēc atkāpšanās no Harkivas reģiona teritorijām. Propagandisti ne mirkli neapšaubīja lēmumu izvākt armiju no Hersonas, uzsvēra, ka tas ir tikai īslaicīgs zaudējums, un šajā "grūtajā laikā" nedrīkst neko pārmest armijai, jo tā būtu teju valsts nodevība.