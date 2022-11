"Apvienotais saraksts" uzskata, ka vienošanās starp koalīcijas partijām tomēr neesot panākta

AS politiķis, izvairoties runāt tieši par neapmierinātību ar atbildības jomu sadalījumu, klāstīja, ka nedēļas nogalē "Apvainotajam sarakstam" esot "izdevies iepazīties" ar kopējo budžeta situāciju, kas liecinot, ka "naudas esot tik maz, kā nekad", un neesot skaidrības, kas atbildēšot par līdzšinējo "ballīti un saplēstajām pudelēm", pie kā AS neesot piedalījusies. AS neesot skaidrības par potenciālajām nākamā gada budžeta prioritātēm - vai un kam būšot nauda, tāpēc nevarot turpināt darbu pie valdības deklarācijas. Ašeradens uz to atbildēja, norādot, ka prioritāšu noteikšana būtu nākamais solis valdības veidošanā, par ko partneriem būtu jāvienojas kopēji.