"Instagram" lielījās ar zelta pulksteni un dārgām treniņbiksēm. Kā pieķēra un notiesāja krāpnieku no Nigērijas

2019. gada janvārī Abass kopā ar sazvērnieku strādāja, lai atmazgātu 14,7 miljonus ASV dolāru, ko Ziemeļkorejas hakeri nozaga no bankas Maltā. Citā krāpšanas shēmā Abass ar līdzinātājiem apkrāpa kādu Kataras uzņēmēju, no kura ļaundari mēģināja "aizņemties" 15 miljonus dolāru it kā skolas celtniecībai.