Pīlēns vēlētos jaunajā valdībā ieviest vairākus viceministru amatus

AS dibinātājs arī piebilda, ka viņa pārstāvētajam politiskajam spēkam ir vēl daudz neatbildētu jautājumu nākamā gada valsts budžeta rāmja kontekstā, un no viņa teiktā noprotams, ka uz šiem jautājumiem vajadzētu rast atbildes pirms jaunās valdības apstiprināšanas. Par budžeta jautājumiem potenciālajiem partneriem esot paredzētas diskusijas trešdien, 16.novembrī, un ceturtdien, 17.novembrī.

Jautāts par atbildības jomu sadalījumu topošajā valdībā, Pīlēns atbildēja, ka AS nevairās ne no vienas nozares vadīšanas, tai skaitā arī no Kariņa piedāvātajām, tomēr, "karājoties gaisā" esot palicis jautājums, kāpēc līdz šim piedāvātajā ministru portfeļu sadalījumā netiek izmantotas no AS Saeimā ievēlēto deputātu kompetences.