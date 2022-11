Bļugers saņēmis augstas uzslavas no "Penguins" trenera

"Penguins" savā laukumā ar 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) atzina Toronto "Maple Leafs", bet latviešu uzbrucējs laukumā bija 12 minūtes, no kurām 25 sekundes spēlēja mazākumā un septiņas vairākumā, metienus vārtu rāmī neizpildīja, pielietoja vienu spēka paņēmienu, reizi pārtvēra ripu un pats to vienreiz pazaudēja, uzvarēja piecus no 11 iemetieniem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.