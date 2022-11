Bērnu iekausta un izspiež naudu. Tēvs aizstāv atvasi un iekļūst nepatikšanās

Kāda rīdzinieka bērnu skolā aizvaino citi skolēni - otrās klases skolnieku iekausta, no viņa izspiež naudu. Tēvs Ivo devies aizstāvēt dēlu no pāridarītājiem, taču par to saņēmis sodu - pret viņu ierosināta lietvedība par miesas bojājumu nodarīšanu svešam bērnam, informē raidījums "Bez tabu".