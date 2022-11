VIDEO ⟩ Jaunākā informācija par bēdīgi slaveno kombaina negadījumu uz Lielupes tilta

Kombains esot pārvietojies bez speciālās lielgabarīta tehnikas atļaujas un pārvietošanās netika organizēta atbilstoši normatīvu prasībām - nebija pavadošā transporta, kas apturētu satiksmi tilta otrā pusē un kombains varētu droši to šķērsot.

Kombains, ar kuru tika mēģināts šķērsot tiltu, bija tik liels, ka aizņēma arī daļu no pretējās braukšanas joslas.

Par droša intervāla neievērošanu likumā paredzētais sods ir brīdinājums vai naudas sods no 25 līdz 140 eiro, savukārt par notikuma vietas atstāšanu pēc satiksmes negadījuma - no 70 līdz 700 eiro ar vai bez tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem.