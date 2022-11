VIDEO ⟩ "Sūtīs mirušam cilvēkam rēķinus?" Kāpēc gadu pēc tuvinieka nāves var nākties saņemt rēķinus

Iedzīvotāja Inta, kura šobrīd mēģina risina situāciju ar mirušā vīra rēķiniem, raidījumam stāsta: "Oktobra beigās nomira vīrs un uzreiz nebija pārslēgti visi līgumi. Problēmas nebija ar LMT - viens līgums beidzās, otrs sākās. Nebija arī problēmu ar atkritumu apsaimniekošanu. Ar "Elektrum" bija nelielas problēmas, jo ir atteikušies no klientu centriem klātienē.

Problēmas sākās nedaudz ar "Tet". Man pastāstīja, kas ir jādara, bet pateica, ka diez vai paspēšu to laikus izdarīt."

PTAC Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļas vadītāja Sanita Gertmane stāsta: "No mūsu viedokļa raugoties, mēs ņemam vērā, ka līgums ir starp divām pusēm kā pakalpojuma sniedzējam un patērētājam.

AS "Latvenergo" Mārketinga un klientu apkalpošanas direktore Solvita Linde skaidro: ""Elektrum" kārtība ir sekojoša. Mēs paši monitorējam šo faktu, vai klienti vai nav aizgājuši mūžībā. Ja mēs šādu faktu konstatējam vai arī uzzinām par to no radiniekiem, tad mums nav pamata turpināt līgumattiecības."