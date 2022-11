Mihailam Barišņikovam pasniedz karalienes Elizabetes II kronēšanas balvu

Barišņikovs kļuva par vienu no ievērojamākajiem baleta māksliniekiem ASV. No 1974. līdz 1978. gadam viņš dejoja "American Ballet Theater", 1978.–1979. gadā strādāja kopā ar Džordžu Balančinu "New York City Ballet", no 1980. līdz 1989. gadam viņš bija Amerikas Baleta teātra direktors, premjers un mākslinieciskais vadītājs, kur pats iestudēja baletus "Riekstkodis", "Dons Kihots", "Pelnrušķīte", "Gulbju ezers". No 1990. līdz 2002. gadam viņš vadīja trupu "White Oak Dance Project".