Okupanti no rīta uz Ukrainu izšāvuši 18 spārnotās raķetes

Krievija uzbrukumā izmantojusi stratēģiskās aviācijas lidmašīnas. Bumbvedēji Tu-95 izlidojuši no Krievijas Kaspijas jūras rajona un Rostovas apgabala Volgodonskas rajona.

"Šoreiz ienaidnieks mērķēja pa gāzes ieguves objektiem un aizsardzības uzņēmumiem Dņipropetrovskas apgabalā. Turklāt raķetes trāpīja ziemeļos, centrālajos reģionos. Šajā zonā tika arī iznīcināti seši bezpilota lidaparāti "Shahed", kas tika palaisti no Baltkrievijas teritorijas, no Melnajā jūras tika izšautas arī raķetes "Kalibr" un no iznīcinātājiem vadāmās aviācijas raķetes," paziņoja Ihnats, piebilstot, ka tika iznīcinātas divas vadāmās raķetes.