FOTO ⟩ Pie Brīvības pieminekļa notiek svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija

Koncertā skanēs Jura Karlsona "Jāņu diena" no baleta "Antonija#Silmači", Georga Pelēča "Peoniju deja", Natālijas Mundas "Sapņu pārdevēja", Jāņa Ķirša "Mēnestiņš" un "Saulītes Zelts", ukraiņu komponista Valentīna Silvestrova "Vakara serenāde" no 2002.gadā tapušā cikla "Klusa mūzika stīgām", Valta Pūces "Credo" - trešā daļa no nesen tapušā "Koncerta čellam", kas piedzīvos savu pirmatskaņojumu, Liepiņa "Agnus Dei" no "Mesa 2020" un grupas "Instrumenti" skaņdarbs "Ugunskura vieta ar skatu uz Latviju".