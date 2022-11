"Vienkārši liekulība." FIFA prezidents nosoda Pasaules kausam veltīto kritiku

"Morālu pamācību sniegšana ir vienkārši liekulība," teica Infantīno. "Es pats nevēlos sniegt kaut kādas pamācības, bet tas, kas šobrīd šeit notiek, ir pavisam negodīgi. Ņemot vērā to, ko eiropieši ir darījuši pēdējos 3000 gados, mums vajadzētu sākt atvainoties arī par nākamajiem 3000 gadiem, pirms sākam kādam sniegt pamācības."

Katara arī tiek kritizēta par viesstrādnieku pārlieku lielu nodarbināšanu un drošības prasību neievērošanu, un, pēc dažādu mediju aplēsēm, bojā varētu būt gājuši vairāki tūkstoši strādnieku, taču Katara to noliedz.

"Cik daudzas no Eiropas un Rietumu biznesa kompānijām, kas pelna miljonus no Kataras, ir vērsušās pie attiecīgajām institūcijām saistībā ar migrantu strādnieku tiesībām?" norādīja Infantīno. "Neviena no tām, jo, ja noteikumi tiktu mainīti, šie uzņēmumi gūtu mazāku peļņu."