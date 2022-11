Veikalos parādījušās "Laimas" šokolādes kastes ar uzrakstiem krievu valodā. Ko saka ražotājs?

Konkrētais produkts – Jaungada konfekšu kaste – ir viens no 2021. gada Ziemassvētku dizaina kolekcijas produktiem. Ziemassvētku kolekcijas dizains tiek veidots uz diviem gadiem, turklāt to ierasti izstrādā jau pavasarī - 9-16 mēnešus pirms laišanas tirgū. Pērn veidotajā Ziemassvētku kolekcijā, kuru veido 33 produkti, šis ir vienīgais no kolekcijas ar uzrakstu trīs valodās, tostarp krievu. Taču jau pēc dažiem mēnešiem - pavasarī - mūsu komanda strādās pie turpmāko divu gadu Ziemassvētku kolekcijas jaunajiem dizainiem, kuriem nosaukumi nebūs krieviski.