FOTO ⟩ PK atklāšanas pasākumā Kataras varasiestādes izraida tūkstošiem fanu

Savukārt kāds autovadītājs no Mumbajas, kurš atteicās atklāt savu vārdu, baidoties no represijām, nolēma mērot sešus kilometrus līdz fanu zonai, kur ierodoties viņam palūdza doties prom.

Šoreiz pasaules kausā būs izlases no piecām konfederācijām, bet nebūs pārstāvēta Okeānija. Visvairāk komandu jeb 13 izlases būs no Eiropas reģiona, kamēr no Āzijas atlases grupas būs sešas komandas, no Āfrikas - piecas, bet no Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas sacensībās piedalīsies pa četrām izlasēm.