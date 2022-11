Rīgas turpinās brauktuvju un ietvju attīrīšanas darbi

Savukārt ārpus vēsturiskā centra īpašniekiem jāturpina ietvju kopšana tāpat kā iepriekš. Pēc snigšanas jānodrošina ietvju attīrīšana no sniega līdz plkst. 8. Ilgstošas snigšanas laikā tīrīšana jāveic pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos. No sniega jāattīra 50% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metri. Ietvju kaisīšanai drīkst izmantot smilts un sāls maisījumu, kurā sāls koncentrācija nav lielāka par 20%.