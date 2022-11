Jaunievēlētais Saeimas deputāts, pulkvedis Rajevs bijis apsūdzēts par krāpšanu

14. Saeimas deputāts, "Apvienotā saraksta" (AS) politiķis un rezerves pulkvedis Igors Rajevs ticis apsūdzēts par naudas izkrāpšanu no Aizsardzības ministrijas (AM), taču pirms trim gadiem kriminālprocess izbeigts. Tas noticis uz nereabilitējoša pamata – Rajevs noslēdzis izlīgumu ar AM un izkrāpto naudu - 1623 eiro - atmaksājis, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".