Iestādes nevēlas pārņemt sarežģītā objekta apsaimniekošanu. Kas notiks ar drūpošo Daugavgrīvas cietoksni?

Valdība šonedēļ apstiprināja plānu, kā četru gadu laikā pabeigt privatizācijas procesu. Tas nozīmē arī izlemt, ko darīt ar privatizācijai nodotajiem objektiem, kuriem pircēju tā arī nav izdevies atrast. Viens no šādiem objektiem ir Daugavgrīvas cietoksnis, ko kultūras mantojuma sargi uzskata par vienu no svarīgākajiem arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Tāpēc Ekonomikas ministrija rosina to paturēt valsts īpašumā, tomēr neviena iestāde nevēlas uzņemties sarežģīto objektu apsaimniekot, vēsta LTV raidījums "de facto".