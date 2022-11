Milzu summas un turnīra ēnas puses - interesanti fakti par Pasaules kausa izcīņu futbolā

Dāmas tiesās kungus

Šoreiz Pasaules kausa izcīņu tiesās 36 galvenie tiesneši, 69 arbitru asistenti un 24 video atkārtojumu (VAR) tiesneši. Pirmo reizi turnīru apkalpos trīs galvenās tiesneses sievietes. Galvenā arbitra funkcijas 2022.gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā pildīs francūziete Stefānija Frapāra, Salima Mukansanga no Ruandas un japāniete Jošimi Jamašita. Tāpat turnīrā būs arī trīs galvenā tiesneša asistentes - Neusa Baka no Brazīlijas, Karena Diasa Medina no Meksikas un Ketrina Nezbita no ASV.

Seši jauni stadioni

Turnīrs tiks aizvadīts astoņos stadionos piecās pilsētās, taču tas būs viens no kompaktākajiem turnīriem vēsturē. Neviens no stadioniem neatrodas tālāk par 35 kilometriem no Dohas centra, kamēr septiņi no stadioniem ir pat nieka 22 kilometru rādiusā no Dohas centra. Lielākais no stadioniem ir Lūseilas "Iconic" arēna, kurā ir 80 000 skatītāju vietu, Horas stadionā "Al Bayt" ir 60 000 vietu, Raijānas pilsētā "Khalifa Internacional" stadiona ietilpība ir 45 416 vietu, "Education City" var uzņemt 45 300 skatītāju, bet Ahmada bin Ali vārdā nosauktajā stadionā ietilpst 44 740 līdzjutēju. Dohā abu stadionu - "Staduim 974" un "Al Thumama" -, kā arī Vakras stadionā "Al Janoub" ir 40 000 vietu.