Pēdējo četru dienu laikā Latvijā reģistrēti 816 Covid-19 gadījumi

Kopumā četru dienu laikā laboratoriski veikti 6142 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 13,3% bija pozitīvi.

Divu nedēļu Covid-19 saslimstības kumulatīvais rādītājs Latvijā samazinājies no 276,4 līdz 260,3 uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs samazinājies no 138,8 līdz 122,8 uz 100 000 iedzīvotāju.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem. Turklāt ir vēl būtisks skaits cilvēku, kuriem reģistrēts, ka Covid-19 ir bijis nāves iestāšanās veicinošs faktors.