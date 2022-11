VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Propagandisti sākuši demonizēt Poliju

Propagandisti pret Poliju, tāpat kā pret visiem "kolektīvajiem Rietumiem", bet visvairāk, protams, pret Ukrainu pielieto tos ieročus, kurus nule kā latviski izdotajā grāmatā "Putina troļļi" aprakstījusi somu žurnāliste Jesika Aro: "Viens no kara propagandas vēsturiski ietekmīgākajiem paņēmieniem ir ienaidnieka dehumanizācija – pārvēršana par briesmīgiem necilvēkiem. Kad ienaidnieks ir nomelnots, karš pret to kļūst pamatots un kareivji motivēti cīnīties par it kā leģitīmu lietu. Smadzeņu pētījumi atklāj, kāpēc dehumanizācija ir efektīva: smadzenes sliecas cilvēkus iedalīt svešajos un savējos."