Kāpēc šokolādes Adventes kalendāri veikalos ir tik dārgi? Runā ražotāji, pārdevēji un pircēji

Indra novērojusi: "Arī pērn Laimas kalendāram bija neadekvāti augsta cena. Iesākumā nodomāju, ka tur aiz lodziņiem noslēpti dimanti, safīri, bet izrādās, ka parastas mikro izmēra konfektes no it kā šokolādes."

Aigars Mass raksta: "Laimas pārcenotais jau bija pagājušajā gadā. Nezinu, kas to kosmosu pērk. Salīdzinoši visi tur ārzemju varianti Milky way, Kinder, m&ms, Kitkat - no 23-35Eur/kg. Kas ir mazāks kosmoss, bet vismaz pieejamāks."