Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju tērē vairāk nekā var atļauties

Visbiežāk ieradums tērēt vairāk nekā patiesībā var atļauties ir jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kā arī cilvēkiem vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Aptaujas laikā 15% respondentu atzina, ka viņu lielākā pieļautā finansiālā kļūda ir uzkrājumu neveikšana vecumdienām. Tā visbiežāk norādīja vecāka gada gājuma cilvēki vecumā no 60 līdz 74 gadiem, savukārt vismazāk par to šobrīd satraucas jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem.