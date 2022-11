Drukas kļūdas, neadekvāta cena: Evelīnas Pārkeres grāmata sašūpo internetu

"Šis ir mans memuārs par manu dzīvi, par to, kāda saulaina dzīve man ir tagad un par to, cik, tuvu ne saulaina, tā bija agrāk. Es izgāju cauri šausmīgam mobingam un iebiedēšanai skolas laikā un detaļās to aprakstu grāmatā, man ir sajūta, ka esmu emocionāli atkailinājusies, jo beidzot dalos ar to, ko visu šo laiku turēju sevī iekšā, kas ir atstājis pēdas uz manu personību. Es ļoti ceru, ka šī grāmata jums kalpos par iedvesmu nepadoties un sasniegt visus savus sapņus. Šī projekta ietvaros vēlos pateikt paldies superīgai sešu meiteņu komandai, kas man šo grāmatu palīdzēja realizēt. Taču, vislielāko paldies es vēlos pateikt mammai un tētim, kas man bija blakus, kad man bija tik grūti. Es zinu, ka nebiju vieglākais bērns, kuru audzināt un ne vienmēr gāja gludi, bet ja ne mani vecāki, es nezinu, kur es šobrīd būtu. Grāmata ir digitālā formātā un to var iegādāties manā bio, es ļoti ceru, ka jums patiks. Ar mīlestību, Evelīna," par grāmatu izsakās Pārkere.