Mazā Līna saslima vienas nakts laikā. Līnas mamma Maija par neskaidro diagnozi, ārstēšanos un cerību

Līnas mamma Maija stāsta: "Pavadījām slimnīcā četrus piecus mēnešus, un līdz šim brīdim nav skaidrs, kāpēc Līnai tās zāles nepalīdz. Esam izeksperimentējuši ar dažādām terapijām. Līnai deva arī ķīmijterapijas zāles, no kurām viņai bija ļoti smagi. Nonācām pie tā, ka Līnai vajadzīga dialīze. Viņai abas nieres ir bojātas. Līnai katru nakti tiek pieslēgta mākslīgā niere, kas ar šķidrumu izfiltrē no nierēm visus toksīnus ārā, – tas ir tas, ko viņas nieres pašas nevar izdarīt. Tas palīdzēja ar to, ka nogāja tūska un viņa atguva labo pašsajūtu."