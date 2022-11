FOTO ⟩ Mežs palīdz (iz)dzīvot. Kāpēc izmantot mazvērtīgu koksni un šķeldu apkurē?

To var kurināt ne tikai krāsnī, kas silda konkrētu telpu, bet arī katla iekārtā, kas nodrošinās siltumu visā mājā un vēl sasildīs karsto ūdeni.

Šīs iekārtas ir vienkāršas ekspluatācijā. Malkas katla cena ir no 500 -5000 eiro. Lai automatizētu kurināšanu, dažkārt malkas katlam tiek pievienots granulu deglis, kura cena ir sākot no 800 eiro.

Kāpēc izmantot?

Vaicājot kokrūpniecības federācijas izpilddirektoram Kristapam Klausam par to, kāpēc būtu jāizmanto mazvērtīga koksne un šķelda apkurē, viņš saka, ka ir trīs iemesli: "Pirmkārt, normālos tirgus apstākļiem ir viens no lētākajiem vai pat lētākais kurināmais siltuma ieguvē. Otrkārt, tomēr tas ir vietējais resurss, atšķirībā no akmeņoglēm vai citiem resursiem. Mums tas ir gana.