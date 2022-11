Konors Makgregors atkal iesūdzēts tiesā

Lobovs, kuram ir Dublinas Universitātes maģistra grāds ekonomikā un finansēs, pret Makgregoru cēlis sūdzību, jo viņam pienākoties 5% no minētās 180 miljonu peļņas.

"Konors man piedāvāja vienu miljonu. Bet es nepiekritu. Visas manas karjeras laikā Konoram esmu palīdzējis ar treniņnometnēm. Viņš man allaž par to ir piedāvājis naudu, bet es nekad to nepieņēmu. Allaž teicu: "Mēs esam draugi. Es tev nemaksāju naudu par manām treniņnometnēm. Tev man arī nav jāmaksā." Bet viskija gadījumā situācija ir mazliet cita. Ar to gan vēl negribu dalīties," sacījis Lobovs.