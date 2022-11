Šveice savā PK pirmajā mačā uzvar Kamerūnas futbolistus

Mača ievadā Kamerūnas futbolisti centās atbildēt ar pretuzbrukumiem un pēc pāris no tiem apdraudēja Šveices izlases vārtus. 30.minūtē tikai Kamerūnas futbolista neatrašanās uzbrukuma priekšgalā liedza pēc Jana Zommera nepārliecinošā tvēriena ieraidīt bumbu vārtos.

Otrā puslaika sākumā Šveice pārņēma iniciatīvu un 48.minūtē pēc Džerdana Šakiri piespēles no labās malas Embolo izdarīja precīzu sitienu no ļoti tuvas distances - 1:0. Zīmīgi, ka vārtu guvējs Embolo pats ir dzimis un daļu no bērnības pavadījis Kamerūnā.