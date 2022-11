"Pelnījusi komplimentus par to, ka prot būt pussolīti aizmugurē." Gints Bude slavina Latvijas pirmās lēdijas stilu

"Andra Levite pelnījusi komplimentus par to, ka prot būt pussolīti aizmugurē un cienījami parādīt, kas ir galvenā persona valstī.

Tā ir liela māksla, kas cieši saistīta ar etiķetes pārzināšanu un inteliģenci. Līdz šim esam raduši pie spožākām, skaļākām un provinciālākām izpausmēm šajā statusā, taču mums to nevajadzētu gaidīt no Andras Levites. Viņa ar savu vizuālo būtību parāda to, ka cienījami var pildīt valsts pirmās lēdijas pienākumus, uzturot rāmu, mierpilnu, nosvērtu tēlu, un tas ir gaumīgi un skaisti," atzinīgi izsakās Bude.